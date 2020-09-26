شؤون فلسطينية

غزة: مباحث (كورونا) تُغلق 82 محلاً ومنشأة مُخالفة

غزة: مباحث (كورونا) تُغلق 82 محلاً ومنشأة مُخالفة
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت مباحث (كورونا) بالشرطة، 82 محلاً تجارياً ومنشأة، مخالفة لإجراءات الوقاية والسلامة؛ لمواجهة فيروس (كورونا)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب التقرير اليومي للمباحث، شملت تلك المنشآت محالاً لبيع المواد الغذائية والدواجن، ونقاط بيع، وبسطات خضروات، إلى جانب مراكز بيع أجهزة كهربائية وخلوية.

وأوضحت المباحث، أنها وبالتعاون مع إدارات الشرطة والمراكز، أوقفت 36 من أصحاب تلك المحال المخالفة؛ نظراً لتكرار مخالفتهم لإجراءات السلامة، إلى جانب 30 مواطناً، خرقوا تعليمات حظر التجول في ساعات المساء.

وأوضحت، أنه تم إحالة 10 من أصحاب المحال التجارية للنيابة العامة؛ وذلك لتكرار مخالفتهم لإجراءات الوقاية والسلامة، بعد تحرير تعهدات سابقة بحقهم.

وتواصل دوائر المباحث العامة ومباحث (كورونا)، جولاتها الدورية في كافة محافظات ومناطق قطاع غزة؛ لمتابعة التزام المواطنين والمحال، والمنشآت، والمؤسسات في القطاعات كافة، بإجراءات السلامة المفروضة، حفاظاً على سلامة أبناء شعبنا من الإصابة بفيروس (كورونا).

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