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شاهد: الضابط المصري المقتول بحادثة سجن طرة "يأكل ثعباناً حياً"

شاهد: الضابط المصري المقتول بحادثة سجن طرة "يأكل ثعباناً حياً"
رام الله - دنيا الوطن
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر العقيد عمرو عبد المنعم، الذي قتل في أحداث محاولة هروب سجناء من سجن (طرة) مشدد الحراسة، خلال عرض أمني، وهو يقوم بأكل أفعى.

ونشرت قناة (صدى البلد) المصرية، مقطع الفيديو على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، (تويتر)، بتعليق قالت فيه: " رحم الله البطل.. الشهيد عمرو عبد المنعم يأكل ثعباناً حياً" على حد قولها.

وبحسب بوابة الأهرام، فإن"قوة التأمين بحجز الإعدام بسجن طرة، تصدت لمحاولة هروب 4 من المحكوم عليهم بالإعدام، ما أسفر عن مقتل الرائد محمد عفت، رئيس مباحث سجن طرة، والعقيد عمرو عبد المنعم، وعبدالحميد محمد، أمين شرطة، ومقتل المتهمين الأربعة، وهم السيد السيد عطا محمد، وعمار الشحات محمد السيد، وحسن زكريا معتمد مرسي، ومديح رمضان حسن علاء الدين".

وقالت الأهرام: "إن محافظة المنوفية شيعت، الخميس، الرائد محمد عفت، الذي قتل في واقعة محاولة هروب 4 سجناء من منطقة سجون طرة.

وشارك في الجنازة، مدير أمن المنوفية، وإبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، من مسقط رأس الشهيد، الرائد محمد عفت بمدينة سرس الليان".

 

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