رئيس الوزراء الإثيوبي يأمل بالوصول لنتيجة بمفاوضات "سد النهضة"

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، عن أمله في الوصول إلى "نتيجة" بمفاوضات "سد النهضة" مع دولتي المصب، مصر والسودان.





جاء ذلك، خلال جلسة النقاش العام، بالجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك وفق (الأناضول).





وأوضح أحمد، أن "سد النهضة" يستهدف المحافظة على الموارد المائية لإثيوبيا، "والتي كانت تتبخر في دول المصب".





فيما نفى أن يكون الغرض من إقامة السد "إلحاق الضرر بأي دولة"، مؤكداً أن "ما تسعى إليه إثيوبيا، هو تلبية احتياجات مواطنيها من الكهرباء والطاقة النظيفة".





وأضاف: "لا يمكننا أن نتحمل إبقاء أكثر من 65 مليون أثيوبي بالظلام"، في إشارة إلى الكهرباء التي تسعى إثيوبيا إلى الحصول عليها من عملية بناء السد.





وأشار: "نحن هنا نسترشد بالمبادئ المقبولة والمنصفة، ولدينا التزامات، تم التعبير عنها بجلاء في إعلان المبادئ الموقع مع مصر والسودان في آذار/ مارس 2015".





واستدرك: "لكن أود التأكيد على التزامنا لمعالجة مشاغل بلدان المصب، وأن نصل إلى نتيجة (بخصوص مفاوضات السد)".





وفي 21 تموز/ يوليو الماضي، عقد الاتحاد الإفريقي قمة مصغرة، بمشاركة الدول الثلاث، عقب نحو أسبوع من انتهاء مفاوضات، رعاها الاتحاد لنحو 10 أيام، دون اتفاق، وأسفرت القمة عن الدعوة مجدداً إلى عقد مفاوضات ثلاثية جديدة.

رام الله - دنيا الوطن