الصحة بغزة: قررنا اعتماد بروتوكول حجر العائدين عبر (معبر رفح) لأسبوع واحد

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غزة- دنيا الوطن

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن وزارته، قررت اعتماد بروتوكول حجر العائدين عبر (معبر رفح) لمدة أسبوع واحد، وفي اليوم الخامس، يتم إجراء المسح المخبري للمستضافين.



وأكد القدرة في حديثه لإذاعة (الرأي) الحكومية، إن ظهرت نتيجة الفحص "سلبية" في اليوم السابع، يعود المواطن إلى منزله وفق نظام صحي، ويحجر نفسه في بيته مدة أسبوع آخر، وإن كانت إيجابية، يتم عزله في مستشفى العزل إلى حين تماثله للشفاء.



وأوضح القدرة، أن الوزارة جهزت مع شركائها في المؤسسات الحكومية، مراكز الحجر الصحي في جنوب قطاع غزة وشماله وفي خانيونس، بالإضافة إلى تجهيز بعض الفنادق لكبار السن والحالات المرضية.



وأشار إلى انه سيكون في (معبر رفح) فريق من التثقيف الصحي التابع لوزارة الصحة؛ لاستقبال العائدين وتعريفهم بالإجراءات المطلوبة، خلال فترة الحجر لزيادة السلامة والوقاية من فيروس (كورونا).



ونوه إلى أن الوزارة، خصصت مراكز لإجراء الفحص المخبري لكافة المسافرين في مختلف محافظات القطاع، قبل مغادرتهم، وفق كشوفات وزارة الداخلية، حيث أجرت مراكز الفحص أمس 628 مسحة للمغادرين يوم الأحد مجانًا.