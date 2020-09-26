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شؤون فلسطينية

حالة وفاة و67 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

حالة وفاة و67 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، ملخص التقرير اليومي لفيروس (كورونا) في القطاع، مشيراً إلى أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 2073 عينة.

وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل (67) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال ال 24 ساعة الماضية، وتعافي 120 حالة جديدة من مصابي الفيروس.

وأعلنت الوزارة، وفاة المواطن أحمد فيصل رمضان 70 عام في قسم العناية المركزة بمستشفى غزة الأوروبي، مشيرةً إلى أن إجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 2725 اصابة منها: "حالات نشطة حاليا 1646 حالة، متعافين 1060 حالة، وفيات 19".

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