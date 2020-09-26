شؤون فلسطينية

حسن يوسف: حماس ماضية في طريق الوحدة دون تراجع

حسن يوسف: حماس ماضية في طريق الوحدة دون تراجع
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة (حماس) الشيخ حسن يوسف، أن الحركة ماضية في طريق الوحدة، وإنهاء الانقسام وبخطوات متسارعة وبحكمة وعقل مفتوح، دون تراجع أي خطوة إلى الوراء.

وشدد الشيخ يوسف على أن حماس، تعاهد الشعب الفلسطيني بالمضي في هذا الطريق، وصولاً إلى دحر الاحتلال، ونيل الحقوق كاملة غير منقوصة.

وأوضح أنه لا يوجد أمام الفلسطينيين سوى خيار العمل الموحد، وهو ما تجسد في اجتماع الأمناء العاميين، وما تلاه من اجتماعات ثنائية، أكدت أن الاعتماد على الوحدة كفيل بالتصدي لكل المؤامرات، التي تحاك ضد القضية الفلسطينية ومقدساتها وأقصاها.

وقال : "ما تتعرض له القضية الفلسطينية، تحديات كبيرة جداً من (صفقة القرن) وخطة الضم والقفز على حقوق الشعب الفلسطيني، ويجب على كل مكونات الشعب الفلسطيني شعبنا الوحدة في خندق واحد؛ للوقوف بحزم وقوة أمام ما تتعرض له القضية الفلسطينية".

ونوه إلى أن ما يجري، يؤكد أن حركة حماس لا تنظر إلى مصالح حزبية، وهذا ليس من أجندتها أو برامجها، وهي تتطلع إلى المصلحة الوطنية العليا.

وأشار إلى أن تعرض القضية الفلسطينية لهذه المخاطر، دفع حماس لترك كل شيء جانباً، والعمل بشكل مصيري لمواجهة التحديات، تأكيداً على موقفها التقليدي في خدمة القضية الفلسطينية إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني، والشعوب العربية لإفشال مشاريع التصفية.

وكانت حركتا حماس وفتح، عقدتا اجتماعاً في إسطنبول؛ لتمهيد الطريق أمام الحوار الوطني الشامل، والذي يشكل الإطار الجامع لمخرجات الحوار ومآلاته النهائية في الملفات المركزية، والتي ستعرض للاعتماد في اجتماع خاص للأمناء العامين للفصائل.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية أن التفاهم الإيجابي الذي تم في تركيا، مستند في محاوره الأساسية لاتفاقيات القاهرة، التي تم توقيعها في فترات سابقة، وخاصة الاتفاق الشامل 2011.

ونوه هنية إلى أن حركة حماس، تولي أهمية كبيرة لمسار الحوار الوطني، وسوف تعقد قيادتها اجتماعًا خاصًا لدراسة التفاهمات التي تمت مع حركة فتح، واتخاذ القرار بشأنها، وسبل استكمال الحوار على المستوى الوطني في المسارات كافة.

أخبار ذات صلة

شاهد: الخريطة الوبائية لفيروس (كورونا) بقطاع غزة

شاهد: الخريطة الوبائية لفيروس (كورونا) بقطاع غزة

الداخلية بغزة تصدر تنويهاً حول أماكن نقل المواطنين للسفر عبر معبر رفح

الداخلية بغزة تصدر تنويهاً حول أماكن نقل المواطنين للسفر عبر معبر رفح

بدران: حوارنا مع فتح ليس بديلًا عن الحوار الشامل

بدران: حوارنا مع فتح ليس بديلًا عن الحوار الشامل

عريقات: لا نتدخل بشؤون أي دولة ولا نسمح لأي دولة أن تتدخل بشؤوننا

عريقات: لا نتدخل بشؤون أي دولة ولا نسمح لأي دولة أن تتدخل بشؤوننا

السفراء العرب للحكومة البريطانية: حل القضية الفلسطينية مفتاح السلام في المنطقة

السفراء العرب للحكومة البريطانية: حل القضية الفلسطينية مفتاح السلام في المنطقة

الطاقة بغزة: دراسة أصحاب المولدات التجارية مبالغ فيها ونستقبل طلبات لمستثمرين جُدد

الطاقة بغزة: دراسة أصحاب المولدات التجارية مبالغ فيها ونستقبل طلبات لمستثمرين جُدد

كهرباء غزة: جدول التوزيع بتحسن مستمر ونسبة العجز أقل من ساعتين

كهرباء غزة: جدول التوزيع بتحسن مستمر ونسبة العجز أقل من ساعتين

الجيش الإسرائيلي يتوقع تصعيدًا في غزة نهاية الشهر المقبل

الجيش الإسرائيلي يتوقع تصعيدًا في غزة نهاية الشهر المقبل

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

عريقات: لا نتدخل بشؤون أي دولة ولا نسمح لأي دولة أن تتدخل بشؤوننا

عريقات: لا نتدخل بشؤون أي دولة ولا نسمح لأي دولة أن تتدخل بشؤوننا

السفراء العرب للحكومة البريطانية: حل القضية الفلسطينية مفتاح السلام في المنطقة

السفراء العرب للحكومة البريطانية: حل القضية الفلسطينية مفتاح السلام في المنطقة

تقرير: اتفاقيات التطبيع تسمح للاحتلال بمواصلة الاستيطان

تقرير: اتفاقيات التطبيع تسمح للاحتلال بمواصلة الاستيطان

غزة: مباحث (كورونا) تُغلق 82 محلاً ومنشأة مُخالفة

غزة: مباحث (كورونا) تُغلق 82 محلاً ومنشأة مُخالفة

الاحتلال يعتقل شاباً من مخيم جنين على حاجز عسكري

الاحتلال يعتقل شاباً من مخيم جنين على حاجز عسكري

حسن يوسف: حماس ماضية في طريق الوحدة دون تراجع

حسن يوسف: حماس ماضية في طريق الوحدة دون تراجع

الديك: البدء بإجلاء العالقين من عدة دول إلى قطاع غزة الأحد المقبل

الديك: البدء بإجلاء العالقين من عدة دول إلى قطاع غزة الأحد المقبل

قوات الاحتلال تعتقل مقدسياً ونجله عقب الاعتداء عليهما

قوات الاحتلال تعتقل مقدسياً ونجله عقب الاعتداء عليهما

منوعات

شاهد: منى زكي تخطف الأنظار بجلسة تصوير على شاطئ البحر

شاهد: منى زكي تخطف الأنظار بجلسة تصوير على شاطئ البحر

شاهد: بعد الفيديو المسيء.. الفاشنيستا جمال النجادة تغادر الحجز بكفالة 2000 دينار

شاهد: بعد الفيديو المسيء.. الفاشنيستا جمال النجادة تغادر الحجز بكفالة 2000 دينار

(أوبرا متروبوليتان) في نيويورك تأْسَف لجمهورها بسبب (كورونا): سنغلق لعام آخر

(أوبرا متروبوليتان) في نيويورك تأْسَف لجمهورها بسبب (كورونا): سنغلق لعام آخر

تحديد موعد انطلاق توم كروز إلى محطة الفضاء الدولية لتصوير فيلم جديد

تحديد موعد انطلاق توم كروز إلى محطة الفضاء الدولية لتصوير فيلم جديد

وفاة أسطورة الغناء الفرنسية جولييت غريكو

وفاة أسطورة الغناء الفرنسية جولييت غريكو

اقتبست حديثا نبويا..المحامي سمير صبري يتقدم ببلاغ ضد أصالة بسبب أغنية &#34;رفقا&#34;

اقتبست حديثا نبويا..المحامي سمير صبري يتقدم ببلاغ ضد أصالة بسبب أغنية "رفقا"

شاهد: &#34;فجر السعيد&#34;ترد على الاتهامات التي تلاحق المدافعين عن التطبيع مع إسرائيل بالكويت

شاهد: "فجر السعيد"ترد على الاتهامات التي تلاحق المدافعين عن التطبيع مع إسرائيل بالكويت

شاهد: فنان لبناني يثير الانتقادات بتقبيله ماعز.. &#34;قبلة في زمن (كورونا)&#34;

شاهد: فنان لبناني يثير الانتقادات بتقبيله ماعز.. "قبلة في زمن (كورونا)"

فنان يكشف كيف نجا من الموت مع هيفا وهبي

فنان يكشف كيف نجا من الموت مع هيفا وهبي

تصاريح نارية: مايا دياب تنتقد جوليا بطرس.. وتستعد لدخول مجلس النواب؟

تصاريح نارية: مايا دياب تنتقد جوليا بطرس.. وتستعد لدخول مجلس النواب؟

عربي

مكتب المالكي يفند أنباء عن تحرك عسكري للإطاحة بالكاظمي

مكتب المالكي يفند أنباء عن تحرك عسكري للإطاحة بالكاظمي

شاهد: الضابط المصري المقتول بحادثة سجن طرة &#34;يأكل ثعباناً حياً&#34;

شاهد: الضابط المصري المقتول بحادثة سجن طرة "يأكل ثعباناً حياً"

رئيس الوزراء الإثيوبي يأمل بالوصول لنتيجة بمفاوضات &#34;سد النهضة&#34;

رئيس الوزراء الإثيوبي يأمل بالوصول لنتيجة بمفاوضات "سد النهضة"

بعد التطبيع.. الإمارات تتقدم لأمريكا بطلب رسمي لشراء مقاتلات (إف- 35)

بعد التطبيع.. الإمارات تتقدم لأمريكا بطلب رسمي لشراء مقاتلات (إف- 35)