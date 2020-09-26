بعد التطبيع.. الإمارات تتقدم لأمريكا بطلب رسمي لشراء مقاتلات (إف- 35)



وبحسب البرتوكول، فان تقديم الطلب إلى وزارة الخارجية، هو الخطوة الأولى في عملية طويلة محتملة لتأمين مقاتلات الشبح التي تنتجها شركة (لوكهيد مارتن)، الطائرة الأكثر تطوراً من صنع الولايات المتحدة، وفق ما نقلته صحيفة (القدس العربي).



فيما لم يكشف المسؤول الأمريكي عن عدد الطائرات التي تسعى إليها الدولة الشرق أوسطية، وكانت صفقة الشراء المحتملة للمقاتلات الأمريكية، قد أثارت بعض الانتقادات في إسرائيل بينما كانت إسرائيل والإمارات تقتربان فى الأسبوع الماضي من توقيع اتفاق تطبيع العلاقات.





وبحسب القانون الأمريكي، تضمن إسرائيل الحصول على أسلحة تحافظ على "تفوقها العسكري النوعي" على الدول العربية، فيما وقال مسؤولون أمريكيون: إنهم يستطيعون تقديم هذا الضمان بغض النظر عن مبيعات المقاتلات (إف- 35).



ومن المرجح، أن تولد هذه المسألة بعض التساؤلات الصعبة إذا تقدمت الوزارة، وكما هو متوقع، بطلب الحصول على موافقة الكونغرس.

رام الله - دنيا الوطنكشف مسؤول أمريكي، عن تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة، رسمياً، بطلب شراء طائرات (إف- 35) المتطورة من الولايات المتحدة، وذلك بعد توقيع اتفاق دبلوماسي مع إسرائيل هذا الشهر.