الديك: البدء بإجلاء العالقين من عدة دول إلى قطاع غزة الأحد المقبل

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رام الله - دنيا الوطن

أكد أحمد الديك، مستشار وزير الخارجية والمغتربين، صباح اليوم السبت، إنه سيتم البدء يوم الأحد المقبل، بإجلاء الأعداد المتبقية من العالقين من أبناء الشعب الفلسطيني إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن أكثرهم متواجدون في تركيا، بمجموع حوالي 350 عالقاً فلسطينياً.



وقال الديك في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): إن حملة "عودة الأحباب" مستمرة، ولا يمكن أن تكتمل إلا بعودة أبناء الشعب الفلسطيني إلى قطاع غزة.



وأشار إلى أن عدد العالقين المتبقين في الخارج، يتوزع في كل من: السعودية 350، والسودان 45، والجزائر 130، وماليزيا 14، مضيفًا أن العدد الذي سيتم إجلاؤه إلى قطاع غزة من 1000 -1500 عالق.



وأوضح أن هناك متابعة مستمرة من الوزارة وبجهود وزير الخارجية رياض المالكي، وتوجيهات رئيس الوزراء محمد اشتية، والرئيس محمود عباس .



وأعلنت مصر قبل أيام، أنه سيتم بدءًا من الأحد المقبل فتح (معبر رفح البري) بكلا الاتجاهين لمدة ثلاثة أيام، حيث من المقرر عودة جميع العالقين إلى قطاع غزة.