إسرائيل تُعين سفيراً جديداً لها في الأردن
رام الله - دنيا الوطن
عينت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إيتان سوركيس، سفيراً جديداً لإسرائيل في الأردن.
عينت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إيتان سوركيس، سفيراً جديداً لإسرائيل في الأردن.
وقال الإعلام الإسرائيلي، إن الإعلان عن قرار التعيين، جاء في تغريدة نشرتها الوزارة، على موقعها الرسمي عبر (تويتر).
يشار إلى أن سوركيس، يتولى حاليا منصب المبعوث الخاص لشؤون المياه في قسم الشرق الأوسط، وتولى عدة مناصب في الخارجية الإسرائيلية، كما سبق له العمل بالسفارة لدى الأردن، وفق (روسيا اليوم).
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