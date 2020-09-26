إسرائيل تُعين سفيراً جديداً لها في الأردن





وقال الإعلام الإسرائيلي، إن الإعلان عن قرار التعيين، جاء في تغريدة نشرتها الوزارة، على موقعها الرسمي عبر (تويتر).





يشار إلى أن سوركيس، يتولى حاليا منصب المبعوث الخاص لشؤون المياه في قسم الشرق الأوسط، وتولى عدة مناصب في الخارجية الإسرائيلية، كما سبق له العمل بالسفارة لدى الأردن، وفق (روسيا اليوم).



رام الله - دنيا الوطنعينت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إيتان سوركيس، سفيراً جديداً لإسرائيل في الأردن.