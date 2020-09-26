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شؤون فلسطينية

القدوة: إهمال القيادة الفلسطينية لحركة (فتح) سيؤدي لإنهيارها وتلاشيها عن الخارطة السياسية

القدوة: إهمال القيادة الفلسطينية لحركة (فتح) سيؤدي لإنهيارها وتلاشيها عن الخارطة السياسية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام للتجمع الفلسطيني للعدالة والتنمية، الدكتور وليد القدوة، إن إهمال القيادة الفلسطينية، للقاعدة الجماهيرية لحركة (فتح)، سيؤدي إلي إنهيار الحركة، وتلاشيها عن الخارطة السياسية، مثل حزب العمل الإسرائيلي.

وحذر القدوة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، من خسارة حركة (فتح) للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، مرجعاً ذلك، لتدني شعبيتها في الشارع الفلسطيني بشكل كبير جداً.

وأوضح القدوة، أن عدم صرف رواتب الموظفين كاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحول الموظفين إلي متسولين بشكل رسمي، يعتبر السبب الرئيس لتدني شعبية حركة فتح في الشارع الفلسطيني.

وفي وقت سابق، أكد القدوة، على مطلبه، بإقالة وزير المالية، شكري بشارة، قائلاً: "أنا مصر على أن الوزير، يجب أن يغادر الوزارة في القريب العاجل".

وأضاف القدوة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "الوزير بشارة له سبع سنوات في منصبه، ولم يقدم أي شيء للشعب الفلسطيني، ووجوده في الوزارة بمثابة نكبة على الشعب الفلسطيني، وعلى الموظفين في قطاع غزة".

وتابع القدوة: "آن الأوان لهذا الوزير، أن يغادر وزارة المالية، ليس إلى البيت، وإنما للسجن، لأن هذا الوزير ارتكب جرائم بشعة جداً بحق الموظفين في قطاع غزة".

وأكمل: "لابد أن نتصرف كأي دولة متحضرة بالعالم، عندما يرتكب الوزير أخطاء بحق حقوق الإنسان، لابد أن يعاقب بحجم جرائمه، ففي إسرائيل بينامين نتنياهو، يُلاحق في قضايا لأسباب بسيطة لا تتجاوز 400 ألف دولار، في حين جرائم الوزير كبيرة جداً، ويجب أن يعاقب على الجرائم التي ارتكبها ضد الموظفين الفلسطينيين".

واستطرد القدوة: "لا نستطيع أن نحابي أحداً على حساب شعبنا الفلسطيني، الذي يتعرض للظلم والاضطهاد، بسبب تدني الرواتب التي يتقضاها منذ 42 شهراً، والموظفون غير قادرين على توفير الحد الأدنى من المعيشة لأسرهم". 

وتابع: "آلاف الموظفين يتواصلون معي، ويشكون معاناتهم في هذا الاتجاهات، وكل وزير فاسد بالسلطة الوطنية الفلسطينية، لابد أن يغادر موقعه، ويحول للمحاكمة". 

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