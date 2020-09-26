"إسرائيل ليست عقبة"... إيران تُعلن استعدادها لتحسين العلاقات مع الإمارات والبحرين

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في تصريحات أدلى بها سابقا استعداد بلاده لتحسين العلاقات مع البحرين والإمارات، مشيراً إلى أن علاقة هذه الدول مع إسرائيل لن تكون عقبة في تحقيق ذلك.





وأكد ظريف في تصريحات خاصة، أدلى بها لوكالة (سبوتنيك)، أن علاقة إيران مع دول الجوار، تقوم على مبدأ الاحترام المتبادل وسياسة حسن الجوار.





وأضاف ظريف: "طالما أن هذه الدول تريد علاقات جيدة مع إيران، فإن هذه العلاقات ستستمر، ومع ذلك، هناك عدد من الدول مثل السعودية والإمارات والبحرين، التي لا تريد إقامة علاقات قوية مع إيران، ولكن في أي وقت تكون فيه هذه الدول مستعدة لإقامة علاقات جيدة مع بلادنا، ستكون لدينا أيضاً رغبة مماثلة؛ لتحقيق ذلك.





وأوضح : "بالطبع فإن علاقة هذه الدول مع إسرائيل لن تكون عائقاً قوياً بالنسية للعلاقة معنا، لكنها لن تعرقل علاقتنا معهم أيضاً".





وسابقا أعلنت إسرائيل عن التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات في 13 آب/ أغسطس الماضي، قبل أن تعلن عن التوصل لاتفاق مماثل مع البحرين، في 11 أيلول/ سبتمبر الجاري.





وتم التوقيع رسمياً على اتفاقيتي سلام بين إسرائيل ودولتي الإمارات والبحرين، وذلك في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 15 أيلول/ سبتمبر الماضي.

رام الله - دنيا الوطن