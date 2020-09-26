خبراء: فيروس (كورونا) قد يتجاوز حواجز الأقنعة وغسل اليدين

أكد خبراء أمريكيين، أن فيروس (كورونا) المستجد، قد يتجاوز حواجز الأقنعة وغسل اليدين، مشيرين إلى أن الفيروس تحور ليصبح أكثر عدوى، ويمكن أن يتكيف ويلتف على ارتداء الأقنعة.





وحذر الباحثون، وفق ما أوردت (روسيا اليوم)، من أن سلالة سائدة من فيروس (كوفيد- 19)، يمكن أن تتكيف لتتجاوز الحواجز مثل الأقنعة وغسل اليدين، وذلك بعد ترتيب الخبراء في هيوستن بالولايات المتحدة، تسلسل جينات الفيروس منذ آذار/ مارس وسجلوا 5085 تسلسلاً وفق (روسيا اليوم).



وحسب الخبراء، فإنه في بداية الوباء، نصحت العديد من الحكومات الناس الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، وغسل اليدين أكثر وارتداء أقنعة الوجه.



لكن أحد علماء الفيروسات، زعم أن الفيروس يمكن أن يبدأ في إيجاد طريقه، للالتفاف حول هذه الإجراءات الوقائية، حيث قال ديفيد مورينز، الذي يعمل في المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية (NIAID)، إن الفيروس أصبح أكثر قابلية للانتقال.



وأوضح، أن هذا "قد تكون له تداعيات على كيفية السيطرة عليه، وارتداء الأقنعة وغسل أيدينا، كل هذه الأشياء هي حواجز تحول دون انتقال العدوى، ولكن نظراً لأن الفيروس يصبح أكثر عدوى، فيغدو أفضل في الالتفاف على تلك الحواجز".



ووجدت الدراسة، التي أعدها الخبراء الأمريكيين، أن إحدى الطفرات هي الأكثر انتشاراً في الولايات المتحدة، وتمثل 99.9% من الحالات في منطقة هيوستن، تكساس.



وتنص على أن الطفرة تغير هيكل "بروتين سبايك"، وأنها يمكن أن تساعد في دفع انتشار تلك السلالة، حيث تسمح هذه النتوءات للفيروس بالتشبث بالخلايا المصابة، وهذا بدوره يزيد من قدرة الفيروس المتحور على إصابة الخلايا.



وقال خبراء من جامعة شيكاغو وجامعة تكساس أوستن، إن سلالة (D614G) تتفوق الآن على منافسيها، حيث وجدوا أن الأشخاص المصابين بالسلالة، لديهم حمولات فيروسية أعلى في الجهاز التنفسي، ما يسمح للفيروس بالانتشار بشكل أكثر فعالية.



وعلى الرغم من أن الضغط كان أكثر هيمنة، قال الخبراء: إن هذا لا يعني أنه كان أكثر فتكاً، مشيرين إلى أن شدة المرض مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالظروف الصحية الأساسية للمرضى.



رام الله - دنيا الوطن