عاجل

  • القدرة: قررنا اعتماد بروتوكول حجر العائدين عبر معبر رفح لمدة أسبوع واحد

دولي

خبراء: فيروس (كورونا) قد يتجاوز حواجز الأقنعة وغسل اليدين

خبراء: فيروس (كورونا) قد يتجاوز حواجز الأقنعة وغسل اليدين
رام الله - دنيا الوطن
أكد خبراء أمريكيين، أن فيروس (كورونا) المستجد، قد يتجاوز حواجز الأقنعة وغسل اليدين، مشيرين إلى أن الفيروس تحور ليصبح أكثر عدوى، ويمكن أن يتكيف ويلتف على ارتداء الأقنعة.


وحذر الباحثون، وفق ما أوردت (روسيا اليوم)، من أن سلالة سائدة من فيروس (كوفيد- 19)، يمكن أن تتكيف لتتجاوز الحواجز مثل الأقنعة وغسل اليدين، وذلك بعد ترتيب الخبراء في هيوستن بالولايات المتحدة، تسلسل جينات الفيروس منذ آذار/ مارس وسجلوا 5085 تسلسلاً وفق (روسيا اليوم).

وحسب الخبراء، فإنه في بداية الوباء، نصحت العديد من الحكومات الناس الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، وغسل اليدين أكثر وارتداء أقنعة الوجه.

لكن أحد علماء الفيروسات، زعم أن الفيروس يمكن أن يبدأ في إيجاد طريقه، للالتفاف حول هذه الإجراءات الوقائية، حيث قال ديفيد مورينز، الذي يعمل في المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية (NIAID)، إن الفيروس أصبح أكثر قابلية للانتقال.

وأوضح، أن هذا "قد تكون له تداعيات على كيفية السيطرة عليه، وارتداء الأقنعة وغسل أيدينا، كل هذه الأشياء هي حواجز تحول دون انتقال العدوى، ولكن نظراً لأن الفيروس يصبح أكثر عدوى، فيغدو أفضل في الالتفاف على تلك الحواجز".

ووجدت الدراسة، التي أعدها الخبراء الأمريكيين، أن إحدى الطفرات هي الأكثر انتشاراً في الولايات المتحدة، وتمثل 99.9% من الحالات في منطقة هيوستن، تكساس.

وتنص على أن الطفرة تغير هيكل "بروتين سبايك"، وأنها يمكن أن تساعد في دفع انتشار تلك السلالة، حيث تسمح هذه النتوءات للفيروس بالتشبث بالخلايا المصابة، وهذا بدوره يزيد من قدرة الفيروس المتحور على إصابة الخلايا.

وقال خبراء من جامعة شيكاغو وجامعة تكساس أوستن، إن سلالة (D614G) تتفوق الآن على منافسيها، حيث وجدوا أن الأشخاص المصابين بالسلالة، لديهم حمولات فيروسية أعلى في الجهاز التنفسي، ما يسمح للفيروس بالانتشار بشكل أكثر فعالية.

وعلى الرغم من أن الضغط كان أكثر هيمنة، قال الخبراء: إن هذا لا يعني أنه كان أكثر فتكاً، مشيرين إلى أن شدة المرض مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالظروف الصحية الأساسية للمرضى.

أخبار ذات صلة

&#34;إسرائيل ليست عقبة&#34;... إيران تُعلن استعدادها لتحسين العلاقات مع الإمارات والبحرين

"إسرائيل ليست عقبة"... إيران تُعلن استعدادها لتحسين العلاقات مع الإمارات والبحرين

وفيات (كورونا) تلامس المليون... وتقييدات جديدة في أوروبا

وفيات (كورونا) تلامس المليون... وتقييدات جديدة في أوروبا

ترامب حول الانتخابات المقبلة: هذه فوضى والفائز قد لا يعرف قبل شهور

ترامب حول الانتخابات المقبلة: هذه فوضى والفائز قد لا يعرف قبل شهور

المكسيك: إصابات (كورونا) تتخطى الـ720 ألفا

المكسيك: إصابات (كورونا) تتخطى الـ720 ألفا

إسرائيل تخسر عشرة ملايين شواكل بسبب &#34;إغلاق كورونا&#34;

إسرائيل تخسر عشرة ملايين شواكل بسبب "إغلاق كورونا"

رئيس وزراء اليابان الجديد يوجه دعوة لـ &#34;كيم جونغ أون&#34;

رئيس وزراء اليابان الجديد يوجه دعوة لـ "كيم جونغ أون"

حديقة في المكسيك لتعاطي الحشيش بجوار مبنى مجلس الشيوخ

حديقة في المكسيك لتعاطي الحشيش بجوار مبنى مجلس الشيوخ

الجيش الإثيوبي يتحرك ويندد بـ &#34;جريمة خطيرة&#34;

الجيش الإثيوبي يتحرك ويندد بـ "جريمة خطيرة"

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

حسن يوسف: حماس ماضية في طريق الوحدة دون تراجع

حسن يوسف: حماس ماضية في طريق الوحدة دون تراجع

قوات الاحتلال تعتقل مقدسياً ونجله عقب الاعتداء عليهما

قوات الاحتلال تعتقل مقدسياً ونجله عقب الاعتداء عليهما

طالع: أسعار الخضروات والدجاج اليوم في غزة

طالع: أسعار الخضروات والدجاج اليوم في غزة

ارتفاع جديد على أسعار الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي

ارتفاع جديد على أسعار الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي

كتلة هوائية شديدة الحرارة تضرب فلسطين والأجواء حارة نسبياً

كتلة هوائية شديدة الحرارة تضرب فلسطين والأجواء حارة نسبياً

النيابة العامة بغزة تبدأ تحقيقاً بإفشاء صور من مسرح جريمة مقتل الصراف البشيتي

النيابة العامة بغزة تبدأ تحقيقاً بإفشاء صور من مسرح جريمة مقتل الصراف البشيتي

جنين: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

جنين: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

المطران حنا: لن يستسلم الفلسطينيون لثقافة اليأس والإحباط والقنوط

المطران حنا: لن يستسلم الفلسطينيون لثقافة اليأس والإحباط والقنوط

منوعات

شاهد: بعد الفيديو المسيء.. الفاشنيستا جمال النجادة تغادر الحجز بكفالة 2000 دينار

شاهد: بعد الفيديو المسيء.. الفاشنيستا جمال النجادة تغادر الحجز بكفالة 2000 دينار

(أوبرا متروبوليتان) في نيويورك تأْسَف لجمهورها بسبب (كورونا): سنغلق لعام آخر

(أوبرا متروبوليتان) في نيويورك تأْسَف لجمهورها بسبب (كورونا): سنغلق لعام آخر

تحديد موعد انطلاق توم كروز إلى محطة الفضاء الدولية لتصوير فيلم جديد

تحديد موعد انطلاق توم كروز إلى محطة الفضاء الدولية لتصوير فيلم جديد

وفاة أسطورة الغناء الفرنسية جولييت غريكو

وفاة أسطورة الغناء الفرنسية جولييت غريكو

اقتبست حديثا نبويا..المحامي سمير صبري يتقدم ببلاغ ضد أصالة بسبب أغنية &#34;رفقا&#34;

اقتبست حديثا نبويا..المحامي سمير صبري يتقدم ببلاغ ضد أصالة بسبب أغنية "رفقا"

شاهد: &#34;فجر السعيد&#34;ترد على الاتهامات التي تلاحق المدافعين عن التطبيع مع إسرائيل بالكويت

شاهد: "فجر السعيد"ترد على الاتهامات التي تلاحق المدافعين عن التطبيع مع إسرائيل بالكويت

شاهد: فنان لبناني يثير الانتقادات بتقبيله ماعز.. &#34;قبلة في زمن (كورونا)&#34;

شاهد: فنان لبناني يثير الانتقادات بتقبيله ماعز.. "قبلة في زمن (كورونا)"

فنان يكشف كيف نجا من الموت مع هيفا وهبي

فنان يكشف كيف نجا من الموت مع هيفا وهبي

تصاريح نارية: مايا دياب تنتقد جوليا بطرس.. وتستعد لدخول مجلس النواب؟

تصاريح نارية: مايا دياب تنتقد جوليا بطرس.. وتستعد لدخول مجلس النواب؟

شاهد: أمل طالب تكشف نتيجة الـpcr بفيديو طريف.. فهل أُصيبت بـ(كورونا)؟

شاهد: أمل طالب تكشف نتيجة الـpcr بفيديو طريف.. فهل أُصيبت بـ(كورونا)؟

عربي

السيادة السوداني: اتفاقية السلام أقرت 8 أقاليم فيدرالية

السيادة السوداني: اتفاقية السلام أقرت 8 أقاليم فيدرالية

المناصب السيادية على طاولة الفرقاء الليبيين غداً بالمغرب

المناصب السيادية على طاولة الفرقاء الليبيين غداً بالمغرب

تفاصيل رسالة وزير الخارجية الإماراتي لليونان

تفاصيل رسالة وزير الخارجية الإماراتي لليونان

البريد السعودي يُطلق تحذيراً عاجلاً من &#34;فخ الاحتيال&#34;

البريد السعودي يُطلق تحذيراً عاجلاً من "فخ الاحتيال"