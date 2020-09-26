شؤون فلسطينية

العالول: نجري مشاورات لتحديد موعد اجتماع الأمناء العامين للفصائل

العالول: نجري مشاورات لتحديد موعد اجتماع الأمناء العامين للفصائل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، إن القيادة الفلسطينية تجري مشاورات لتجديد موعد اجتماع الأمناء العامون للفصائل، مضيفاً: "لا نريد أن يسعى الأمريكان والإسرائيليون تمرير أي شيء عبر أي جهة فلسطينية".

وأضاف العالول، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: "لم نكلف أحد للحديث باسم الشعب الفلسطيني وحريصون أن نكون كتلة واحدة موحدة".

وتابع العالول: "موقف قطر إيجابي بالتضامن مع الشعب الفلسطيني ورفض رئاسة الجامعة العربية هذه الفترة، والجامعة العربية لم تستطع أخذ موقف للدفاع عن الاجماع العربي من التطبيع".


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