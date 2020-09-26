العالول: نجري مشاورات لتحديد موعد اجتماع الأمناء العامين للفصائل
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، إن القيادة الفلسطينية تجري مشاورات لتجديد موعد اجتماع الأمناء العامون للفصائل، مضيفاً: "لا نريد أن يسعى الأمريكان والإسرائيليون تمرير أي شيء عبر أي جهة فلسطينية".
قال نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، إن القيادة الفلسطينية تجري مشاورات لتجديد موعد اجتماع الأمناء العامون للفصائل، مضيفاً: "لا نريد أن يسعى الأمريكان والإسرائيليون تمرير أي شيء عبر أي جهة فلسطينية".
وأضاف العالول، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: "لم نكلف أحد للحديث باسم الشعب الفلسطيني وحريصون أن نكون كتلة واحدة موحدة".
وتابع العالول: "موقف قطر إيجابي بالتضامن مع الشعب الفلسطيني ورفض رئاسة الجامعة العربية هذه الفترة، والجامعة العربية لم تستطع أخذ موقف للدفاع عن الاجماع العربي من التطبيع".
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