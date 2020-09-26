شاهد: تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي ويهدي "رقمنا الصعب" لمحمد بن سلمان



يشار إلى أن تركي آل الشيخ وجه من قبل رسائل للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، تعبيرا عن حبه ودعمه لمصر.



من ناحية أخرى، أهدى تركي آل الشيخ هدية إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عبارة عن أغنية من كلماته تحمل اسم "رقمنا الصعب".











رام الله - دنيا الوطنوجه رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.شارك آل الشيخ، صورة تجمعه بالسيسي عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، وجاء معها: "حُب الوطن له رِجال أبطال ويتِعدوا.. لو شالوا حمل جِبال قادرين وبيسِدوا.. الله يعينك بطل وتعيش وتتحدى.. عمر اللي ضحى بروحه ما خلف في يوم وعده".