البريد السعودي يُطلق تحذيراً عاجلاً من "فخ الاحتيال"

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت مؤسسة البريد السعودي، تحذيرا عاجلا للمواطنين من الوقوع في فخ الاحتيال باسمها.



ونشرت المؤسسة التحذير باللغتين العربية والإنجليزية على "فيسبوك"، وجاء فيه: "نحذر من التعامل مع المواقع التي تدعي تقديم مسابقات وجوائز أو تقديم بيانات شخصية أو مالية، منتحلة شعار البريد السعودي".



وأضافت: "نؤكد على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية عبر المواقع المعتمدة من خلال حسابات المؤسسة بمواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني".



ولم يتطرق التحذير لأي تفاصيل أخرى، أو حوادث وقعت بالفعل.