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مصر تُسجل رقماً متدنياً بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

مصر تُسجل رقماً متدنياً بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و18 حالة وفاة، وذلك مقارنة مع 138 إصابة و13 وفاة قبل يوم واحد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) المستجد حتى الجمعة، بلغ 102625 إصابة منها 93531 حالة شفاء، و5853 حالة وفاة"، وفق وكالة (رويترز). 

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