كتلة هوائية شديدة الحرارة تضرب فلسطين والأجواء حارة نسبياً

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 26-17 31-22 35-21 بيت لحم 26-17 31-22 35-21 رام الله والبيرة 25-16 30-21 34-20 طولكرم 29-19 33-24 36-24 نابلس 28-18 33-23 37-22 قلقيلية 29-19 33-24 36-24 جنين 30-20 35-25 39-25 سلفيت 26-17 31-22 35-21 طوباس 31-21 36-25 40-25 روابي 28-18 33-23 37-22 الخليل 26-16 31-21 34-20 غزه 28-20 32-25 35-25 أريحا 37-26 42-28 45-28 خانيونس 28-20 32-25 35-25 الأغوار الشمالية 35-24 40-26 43-26 رفح 29-19 33-24 36-24

هذه الليلة يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الأحد 2020/09/27: يبدأ تأثير كتلة هوائية شديدة الحرارة على البلاد ليصبح الجو حارا نسبياً في المناطق الجبلية حاراً الى شديد الحرارة في بقية المناطق ، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاثنين 2020/09/28: تعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة على البلاد حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الثلاثاء 2020/08/29: يستمر تأثير الكتلة شديدة الحرارة على البلاد ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ودرجات الحرارة تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يليوالله تعالى أعلم