بالتجارب المبكرة.. لقاح "جونسون آند جونسون" لـ (كوفيد-19) يحفز استجابة مناعية قوية





وقالت الشركة إنها تتوقع نتائج ما يسمى بتجربة المرحلة الثالثة بحلول نهاية العام، أو أوائل العام المقبل.



رام الله - دنيا الوطنأظهرت نتائج مؤقتة نشرت يوم الجمعة، أن جرعة واحدة من لقاح (كوفيد-19) التجريبي لشركة (جونسون آند جونسون)، حفزت استجابة مناعية قوية للوقاية من فيروس (كورونا) المستجد في تجربة سريرية من المرحلة المبكرة إلى المتوسطة.وأظهرت النتائج أن اللقاح المسمى (إيه.دي26.كوف2.إس) يمكن تحمله بشكل جيد وبنفس القدر في جرعتين مختلفتين، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).لكن ليس من الواضح إن كان كبار السن، وهم إحدى أكثر الفئات السكانية العرضة لخطر الإصابة بالفيروس، سيتمتعون بنفس الحماية التي يتمتع بها الأشخاص الأصغر سنا من لقاح (جونسون آند جونسون).وبدأت التجربة التي أجريت على ما يقرب من 1000 من البالغين الأصحاء، والتي تدعمها الحكومة الأمريكية، بعد أن اكتُشف في تموز/يوليو أن جرعة واحدة من اللقاح توفر حماية قوية للقرود.وبناءً على النتائج الحالية، بدأت الشركة يوم الأربعاء تجربة نهائية تشمل 60 ألف شخص ويمكن أن تمهد الطريق لتقديم طلب للحصول على موافقة الجهات التنظيمية.