شؤون فلسطينية

جنين: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

جنين: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة من العينات التي ظهرت نتائجها مساء أمس الخميس.

كما أعلن في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): أنه تم تسجيل 37 حالة شفاء، لينخفض عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 267 حالة.

وقال: إن جميع الحالات النشطة في الحجر المنزلي، باستثناء عشر حالات تخضع للعلاج والمراقبة في قسم العزل في مستشفى الشهيد خليل سليمان.

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