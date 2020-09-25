المطران حنا: لن يستسلم الفلسطينيون لثقافة اليأس والإحباط والقنوط





وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: فالفلسطينيون متشبثون بحقوقهم وثوابتهم وانتمائهم لهذه الأرض، ولن تنال من عزيمتهم أية مؤامرات أو مشاريع مشبوهة، هدفها تصفية القضية الفلسطينية.



وقال: إن القضية الفلسطينية ليست قضية معروضة في مزاد علني، لكي يتاجر بها فلان أو فلان بل هي قضية شعب حي موجود يعشق هذه الأرض وينتمي إليها، وفي سبيلها قدم وما زال يقدم التضحيات الجسام.



وشدد على أن ما نشهده اليوم في واقعنا العربي إنما هي مسرحية منتجها ومخرجها وأحد نتيجتها معروفة وهي الفشل الذريع فلن تتمكن أية قوة غاشمة من تصفية القضية الفلسطينية، "فالفلسطينيون موجودون وقضيتهم موجودة وهم رقم صعب شاء من شاء وأبى من أبى".

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم: إن الفلسطينيين لن يستسلموا لثقافة الإحباط واليأس والقنوط لا في زمن (كورونا) الرديء ولا في زمن الترهل والوهن العربي.