فرنسا: عدد إصابات فيروس (كورونا) يتجاوز نصف مليون

سجلت فرنسا 15797 حالة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.





ويشير هذا الرقم، إلى انخفاض، مقارنة بالرقم القياسي الذي سجلته وزارة الصحة في البلاد، يوم الخميس وبلغ 16096، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات الآن، إلى 513034.



وزاد عدد الوفيات اليومية بسبب المرض بواقع 150، أي أعلى بثلاثة أمثال من مستوى الأسبوع الماضي، وبلغ إجمالي الوفيات 31661.





رام الله - دنيا الوطن