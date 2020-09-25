بيت لحم: إغلاق مدرسة ثانوية لمدة 24 ساعة بسبب فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، مساء اليوم الجمعة، إغلاق مدرسة الأمل الثانوية في بيت جالا، بسبب وباء (كورونا).



وأفادت مديرية التربية والتعليم، بأنه تقرر إغلاق مدرسة الامل الثانوية في بيت جالا لمدة 24 ساعة، بعد اصابة السكرتيرة بفيروس (كورونا)، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأشارت المديرية إلى أن هذا القرار يأتي لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين، وأخذ العينات والمسوحات من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية والحد من انتشار الفيروس.