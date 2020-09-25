مجدلاني: اجتماع "الأمناء العامون" بالثالث من أكتوبر والرئيس قد يعلن فيه المرسوم الخاص بالانتخابات





وأكد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، أن هناك مرحلة جديدة نحن مقبلون عليها، تنطلق من الاحتكام للشعب، وندعو شعبنا إلى المشاركة في هذه العملية الديمقراطية.



خاص - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، أحمد مجدلاني: إن اجتماع "الأمناء العامون" للفصائل سيعقد في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.وأضاف: أن الموضوع الرئيسي هو الاتفاق الذي حدث في اسطنبول بين فتح وحماس، بشأتن الانتخابات من أجل مناقشته وإقراره، وتحديد موعد للانتخابات، والرئيس سيصدر مرسوماً بذلك.وشدد مجدلاني في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن"، على أن المرسوم الرئاسي قد يعلن في الثالث من الشهر المقبل، أو اليوم الذي يليه.وقال: إننا نسير في الطريق الصحيح، ونحن في مدخل جدي وحقيقي وهناك ظروف سياسية ومتغيرات دولية وإقليمية، جعلتنا نتجه إلى هذا المسار، ولا خيار آخر سوى تقوية الجبهة الداخلية حفاظا على قضيتنا.