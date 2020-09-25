"الخارجية": حالتا وفاة جديدتان بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بإيطاليا والبرازيل





يأتي ذلك بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين بالفيروس، في الجاليتين في البرازيل وإيطاليا، مشيرة إلى أن هناك 6110 إصابة جديدة، و2052 حالة تعافٍ في صفوف جالياتنا في العالم، وفق تقرير لـ "الخارجية" وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.



وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى إيطاليا، بتسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، في صفوف الجالية، للمواطن علي العوراني، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى حالتين.



كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى البرازيل، بتسجيل حالة وفاة جديدة بسبب فيروس (كورونا) في صفوف الجالية للمواطن محمد المشني، ليرتفع عدد حالات الوفاة الى خمس حالات.



وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة لليوم العاشر على التوالي ليبقى عدد حالات الوفاة 76، فيما لم تسجل اية إصابة جديدة لهذا اليوم في صفوف الجالية ، ليبقى عدد الإصابات 3676 إصابة.



رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الجمعة، بارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) المستجد، في صفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج، إلى 256 حالة وفاة.