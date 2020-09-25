شاهد: لحظة إطلاق النار في الشجار العائلي بحي الشجاعية

















رام الله - دنيا الوطنتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من مساء اليوم الجمعة، مقاطع فيديو، مشيرة إلى أنها تعود لحادثة إطلاق النار في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.ولم يتسن لـ "دنيا الوطن" التأكد من أن هذه المقاطع، تعود للشجار العائلي.وأفادت الشرطة بغزة، مساء اليوم الجمعة، بإصابة أربعة مواطنين، بجراح مختلفة، أحدهم خطيرة، إثر حادثة إطلاق نار بشجار عائلي بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.وأكد الناطق باسم الشرطة، العقيد أيمن البطنيجي، في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": أن الشجار كان بين عائلتي "سعد" و"السرساوي"، حيث جرى عملية إطلاق نار مما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين.وأضاف: أن الشرطة باشرت بالبحث عن مطلقي النار.