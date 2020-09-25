الكشف عن تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس وهنية بشأن الحوار الوطني والانتخابات

الرئيس محمود عباس وهنية

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رام الله - دنيا الوطن

تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية.



وأكد الرئيس دعمه لجهود الحوار بين حركتي فتح وحماس وبقية فصائل العمل الوطني الفلسطيني، من أجل الخروج بالنتائح المرجوة وصولا لإجراء الانتخابات المتفق عليها.



وشدد على أهمية أن يكون الجميع تحت مظلة الوحدة الفلسطينية، لمجابهة المخاطر والتحديات التي تواجه قضيتنا في هذه المرحلة المصيرية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



من جهته، أكد هنية موقف حركته الداعم لإنجاح الحوار الجاري، مشددا على أهمية بناء جبهة وطنية واحدة للتصدي للمؤامرات التي تواجه شعبنا في هذه المرحلة.



وأثنى على رعاية الرئيس لهذه الحوارات، ومواقفه الداعمة لها.



من جهة أخرى، أشاد هنية بخطاب الرئيس الذي ألقاه مساء اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، واصفا اياه بالمعبر عن اللحظة التي نعيشها في هذه المرحلة التاريخية.