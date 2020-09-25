الشرطة: أربع إصابات إحداها خطيرة في حادثة إطلاق نار بشجار عائلي بحي الشجاعية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت الشرطة بغزة، مساء اليوم الجمعة، بإصابة أربعة مواطنين، بجراح مختلفة، أحدهم خطيرة، إثر حادثة إطلاق نار بشجار عائلي بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.
وأكد الناطق باسم الشرطة، العقيد أيمن البطنيجي، في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": أن الشجار كان بين عائلتي "سعد" و"السرساوي"، حيث جرى عملية إطلاق نار مما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين، أحدهم جراحه خطيرة.
وأضاف: أن الشرطة باشرت بالبحث عن مطلقي النار.
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