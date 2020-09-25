رغم بدء الإغلاق الشامل.. إسرائيل تسجل رقماً قياسياً جديدًا بالإصابات اليومية بفيروس (كورونا)





وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم أنه تم خلال 24 ساعة الأخيرة تسجيل أكثر من 8000 حالة إصابة جديدة، حيث بلغ عدد المصابين 8178.





ووفق بيانات الوزارة فإن عدد المرضى الذين توصف حالتهم بالخطيرة ارتفع إلى 708 يخضع 178 منهم للتخدير والتنفس الاصطناعي.





وتبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن (كوفيد- 19)، منذ ظهور الجائحة في إسرائيل 1412 حالة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وسيطرح وزير الصحة في إسرائيل، يولي ادلشتاين على الحكومة مساء غدٍ أنظمة لحالات الطوارئ تسمح بتقييد المظاهرات الى ان يتم تمرير قانون بهذا الخصوص في (كنيست).





ويعارض حزب (أزرق أبيض)، الحد من حق التظاهر من خلال وضع أنظمة طارئة.



رام الله - دنيا الوطنمع دخول الإغلاق الصحي الشامل الثاني، يومه الأول، تحطم أعداد الإصابات الجديدة بالعدوى رقماً قياسياً جديدًا.