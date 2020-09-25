دولي

رغم بدء الإغلاق الشامل.. إسرائيل تسجل رقماً قياسياً جديدًا بالإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

رغم بدء الإغلاق الشامل.. إسرائيل تسجل رقماً قياسياً جديدًا بالإصابات اليومية بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
مع دخول الإغلاق الصحي الشامل الثاني، يومه الأول، تحطم أعداد الإصابات الجديدة بالعدوى رقماً قياسياً جديدًا.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم أنه تم خلال 24 ساعة الأخيرة تسجيل أكثر من 8000 حالة إصابة جديدة، حيث بلغ عدد المصابين 8178. 

ووفق بيانات الوزارة فإن عدد المرضى الذين توصف حالتهم بالخطيرة ارتفع إلى 708 يخضع 178 منهم للتخدير والتنفس الاصطناعي. 

وتبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن (كوفيد- 19)، منذ ظهور الجائحة في إسرائيل 1412 حالة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وسيطرح وزير الصحة في إسرائيل، يولي ادلشتاين على الحكومة مساء غدٍ أنظمة لحالات الطوارئ تسمح بتقييد المظاهرات الى ان يتم تمرير قانون بهذا الخصوص في (كنيست). 

ويعارض حزب (أزرق أبيض)، الحد من حق التظاهر من خلال وضع أنظمة طارئة.

أخبار ذات صلة

&#34;الصحة العالمية&#34;: عدد وفيات فيروس (كورونا) قد يصل لمليونين

"الصحة العالمية": عدد وفيات فيروس (كورونا) قد يصل لمليونين

شاهد: بحرية الاحتلال تجري تجربة ناجحة لمنظومة صواريخ &#34;بحر بحر&#34;

شاهد: بحرية الاحتلال تجري تجربة ناجحة لمنظومة صواريخ "بحر بحر"

إسرائيل: الإغلاق القُطري الشامل يدخل حيز التنفيذ ولمدة أسبوعين

إسرائيل: الإغلاق القُطري الشامل يدخل حيز التنفيذ ولمدة أسبوعين

شاهد: سقوط طائرة تدريب شمال غرب طهران

شاهد: سقوط طائرة تدريب شمال غرب طهران

وزير الخارجية الإيطالي السابق: إيران الدولة الإرهابية الأولى عالمياً

وزير الخارجية الإيطالي السابق: إيران الدولة الإرهابية الأولى عالمياً

مقتل شرطي بإطلاق نار في لندن

مقتل شرطي بإطلاق نار في لندن

10 دول أوروبية تعلن رسميا بدء المرحلة الثانية من جائحة (كورونا)

10 دول أوروبية تعلن رسميا بدء المرحلة الثانية من جائحة (كورونا)

فرنسا: 62 ألف مؤسسة تتجه لإعلان إفلاسها مع فقدان مليون وظيفة

فرنسا: 62 ألف مؤسسة تتجه لإعلان إفلاسها مع فقدان مليون وظيفة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

تجديد الاعتقال الإداري بحق الأسير فارس شواهنة للمرة الثانية

تجديد الاعتقال الإداري بحق الأسير فارس شواهنة للمرة الثانية

قيادي بـ &#34;التنفيذية&#34; يجدد دعوته للحكومة لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف

قيادي بـ "التنفيذية" يجدد دعوته للحكومة لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف

سلطات الاحتلال تسلم جثمان شهيدة من مخيم &#34;عقبة جبر&#34;

سلطات الاحتلال تسلم جثمان شهيدة من مخيم "عقبة جبر"

النيابة العامة بغزة تفتح تحقيقاً بـ 36 قضية على مستوى محافظات القطاع

النيابة العامة بغزة تفتح تحقيقاً بـ 36 قضية على مستوى محافظات القطاع

حماس: مواصلة الاحتلال الاستيطان تكشف أكاذيب المطبعين

حماس: مواصلة الاحتلال الاستيطان تكشف أكاذيب المطبعين

صور.. المطاعم بغزة تتضامن وتعلن استعدادها لإنتاج الوجبات تحت العلامة التجارية &#34;التايلندي&#34;

صور.. المطاعم بغزة تتضامن وتعلن استعدادها لإنتاج الوجبات تحت العلامة التجارية "التايلندي"

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة: تحرير 36 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار

"الاقتصاد" بغزة: تحرير 36 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار

منوعات

شاهد: &#34;فجر السعيد&#34;ترد على الاتهامات التي تلاحق المدافعين عن التطبيع مع إسرائيل بالكويت

شاهد: "فجر السعيد"ترد على الاتهامات التي تلاحق المدافعين عن التطبيع مع إسرائيل بالكويت

شاهد: فنان لبناني يثير الانتقادات بتقبيله ماعز.. &#34;قبلة في زمن (كورونا)&#34;

شاهد: فنان لبناني يثير الانتقادات بتقبيله ماعز.. "قبلة في زمن (كورونا)"

فنان يكشف كيف نجا من الموت مع هيفا وهبي

فنان يكشف كيف نجا من الموت مع هيفا وهبي

تصاريح نارية: مايا دياب تنتقد جوليا بطرس.. وتستعد لدخول مجلس النواب؟

تصاريح نارية: مايا دياب تنتقد جوليا بطرس.. وتستعد لدخول مجلس النواب؟

شاهد: أمل طالب تكشف نتيجة الـpcr بفيديو طريف.. فهل أُصيبت بـ(كورونا)؟

شاهد: أمل طالب تكشف نتيجة الـpcr بفيديو طريف.. فهل أُصيبت بـ(كورونا)؟

إليكم الصور الأولى لحفيدة إيلي صعب

إليكم الصور الأولى لحفيدة إيلي صعب

شاهد: ضحك وعفوية.. هكذا كانت نادين نسيب نجيم قبل اسبوع من الإنفجار

شاهد: ضحك وعفوية.. هكذا كانت نادين نسيب نجيم قبل اسبوع من الإنفجار

جو رعد يطلق أغنية خاصّة بالسعودية

جو رعد يطلق أغنية خاصّة بالسعودية

شاهد: هل عاد جورج وسوف إلى لعب القمار من جديد ؟

شاهد: هل عاد جورج وسوف إلى لعب القمار من جديد ؟

والد حلا شيحة يكشف حقيقة ارتباط إبنته بالداعية معز مسعود

والد حلا شيحة يكشف حقيقة ارتباط إبنته بالداعية معز مسعود

عربي

الأردن: ثلاث وفيات و620 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن: ثلاث وفيات و620 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

لبنان يسلم مصر 3 متهمين بالاغتصاب في قضية (فيرمونت)

لبنان يسلم مصر 3 متهمين بالاغتصاب في قضية (فيرمونت)

&#34;أزمة بيض في لبنان&#34;.. إليكم التفاصيل

"أزمة بيض في لبنان".. إليكم التفاصيل

معاريف: السودان وعُمان سيوقعان اتفاق تطبيع الأسبوع المقبل

معاريف: السودان وعُمان سيوقعان اتفاق تطبيع الأسبوع المقبل