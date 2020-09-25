شؤون فلسطينية

الداخلية بغزة تعلن كشف أسماء "التنسيقات المصرية" المغادرين يوم الإثنين المقبل

الداخلية بغزة تعلن كشف أسماء "التنسيقات المصرية" المغادرين يوم الإثنين المقبل
توضيحية
غزة - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية بغزة، الجمعة، كشف أسماء "التنسيقات المصرية"، المقرر مغادرتهم عبر معبر رفح البري يوم الإثنين 28 أيلول/سبتمبر 2020.

وبحسب الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية، فإن الأسماء الواردة في الكشوفات عليهم إجراء الفحص الطبي الخاص بفيروس (كورونا) يوم غدٍ السبت 26 أيلول 2020.

وقالت الهيئة، في تصريح صحفي، وصل دنيا الوطن نسخة عنه: " على كل مسافر التوجّه لإجراء الفحص لدى نفس المراكز الطبية التي أعلنت عنها وزارة الصحة في المحافظة التي يتبع لها، غداً السبت من الساعة 9:00 صباحاً حتى 12:00 ظهراً ومن يتغيب عن إجراء الفحص الطبي يفقد حقه في السفر".







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