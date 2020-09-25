"الصحة" بغزة: أتممنا سحب العينات من 124 مسافراً من كشف التنسيقات

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غزة - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة بغزة، بأنها أتمت سحب العينات من 124 مسافراً مساء اليوم، من كشف "التنسيقات المصرية".



وأضافت في تصريح مقتضب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن اجمالي العينات المسحوبة للمسافرين المسجلين في كشف يوم الأحد المقبل بلغت 628 عينة.



وكشفت وزارة الداخلية بغزة، مساء اليوم الجمعة، أسماء مسافري "التنسيقات المصرية" عبر معبر رفح يوم بعد غدٍ الأحد.



وأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: عن وصول كشف "التنسيقات المصرية" من قبل الجانب المصري، والمقرر مغادرتهم عبر معبر رفح بعد غدٍ الأحد 27 أيلول/سبتمبر 2020، والذين عليهم إجراء الفحص الطبي الخاص بفيروس (كورونا) اليوم الجمعة.