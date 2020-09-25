شؤون فلسطينية

تجديد الاعتقال الإداري بحق الأسير فارس شواهنة للمرة الثانية

تجديد الاعتقال الإداري بحق الأسير فارس شواهنة للمرة الثانية
فارس شواهنة
رام الله - دنيا الوطن
جددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري بحق الأسير فارس حسني شواهنة (45 عاماً) من بلدة السيلة الحارثية قضاء مدينة جنين للمرة الثانية على التوالي.

وكان شواهنة قد أضرب عن الطعام بسبب الاعتقال الإداري وممارسات ادارة السجون بالقمع ورش الغاز تجاه الأسرى.

واعتقلت قوات الاحتلال فارس شواهنة في 24 من حزيران/يونيو الماضي بعد اقتحام منزله في سيلة الحارثية خلال حملة اعتقالات طالت عدداً من المواطنين في الضفة الغربية.

وشواهنة أسير محرر سبق أن أمضى في سجون الاحتلال أكثر من ست سنوات، وهو شقيق الأسير ضرغام المحكوم بالمؤبد وشقيق الاستشهادي سليمان شواهنة.

وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال خلال شهر آب 2020، قرابة (4500) أسير، منهم (41) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة (140) طفلاً، والمعتقلين الإداريين لما يقارب (340).

وخلال ذات الفترة أصدر الاحتلال (73) أمر اعتقال إداري من بينها (34) أمرا جديدا، و(39) تمديدا، بينما تعرض أكثر من 54 الف مواطن للاعتقال الإداري منذ العام 1967.

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