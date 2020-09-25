رئيس مجلس الوزراء الكويتي: نؤكد موقفنا الثابت بدعم الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة

مجلس الوزراء الكويتي

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الجمعة، موقف بلاده الثابت في دعم الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة.



كما شدد في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على موقف الكويت، الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وأهمية استئناف مفاوضات السلام وفقا للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية.



وقال الشيخ صباح خالد الحمد الصباح: إن القضية الفلسطينية تحظى بمركزية وندعم جهود استئناف المفاوضات في جدول زمني محدد.