شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تسلم جثمان شهيدة من مخيم "عقبة جبر"

سلطات الاحتلال تسلم جثمان شهيدة من مخيم "عقبة جبر"
أثناء استشهاد كعابنة
رام الله - دنيا الوطن
سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الجمعة، جثمان الشهيدة نايفة محمد كعابنة (50 عاماً) من مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا إلى ذويها، بعد عام على احتجازه.

واستشهدت كعابنة وهي أم لتسعة أولاد، بتاريخ 18/9/2019 أثناء مرورها عبر حاجز قلنديا شمال القدس، برصاص جيش الاحتلال. 

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