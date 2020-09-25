النيابة العامة بغزة تفتح تحقيقاً بـ 36 قضية على مستوى محافظات القطاع

وأضافت في تقريرها اليومي الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه لم يسجل اليوم أي قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، ولم تسجل أيضا أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.



وقالت إن هناك ثلاث قضايا تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، و33 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.



وقامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، فيما عمدت النيابة العامة إلى توقيف 19 متهم على مختلف القضايا المذكورة.



واستمرت الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.



رام الله - دنيا الوطنقالت النيابة العامة بغزة، اليوم الجمعة: إنها فتحت تحقيقاً بـ 36 قضية على مستوى محافظات القطاع.