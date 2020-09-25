سلطات الاحتلال تصادر معدات بناء وتخطر بالاستيلاء على أرض غرب سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، مواد بناء من منطقة خلة حسان غرب سلفيت وسلمت إخطارا بـ"وضع اليد" على قطعة أرض في المنطقة.



وقال مسؤول اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض ضد الاستيطان يوسف أبو صفية "إن قوات الاحتلال قدمت إلى مكان الذي نقوم ببناء مسجد فيه على مساحة 300 متر مربع، وصادروا مواد بناء وأخطروا بوضع اليد على قطعة أرض".



وبيّن أن جنود الاحتلال صادروا 12 عمودًا من الحديد، بطول متر ونصف المتر، بعد أن سلموهم إخطار وضع اليد عليها، بحجة أن المنطقة مصنفة" ج"، وصادروا الأعمدة ومواد البناء من المكان.



وأشار إلى أن المنطقة تتعرض للسرقة والتهويد من قبل الاحتلال، منذ فترة، حيث قاموا بالهجوم والاعتداء على العديد من المزارعين وإطلاق النار اتجاههم، واقتلاع عشرات الاشجار، وكان آخرها قبل أيام.



ولفت إلى أن "قرار بناء المسجد في المنطقة جاء من أجل حمايتها، والرباط فيا من خلال أداء صلاة الجمعة عليها".