دولي

"الصحة العالمية": عدد وفيات فيروس (كورونا) قد يصل لمليونين

"الصحة العالمية": عدد وفيات فيروس (كورونا) قد يصل لمليونين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية يوم الجمعة إن عدد وفيات فيروس (كورونا)، قد يصل إلى مليونين قبل استخدام لقاح ناجح على نطاق واسع.

وحذرت على لسان مايك رايان، مدير برنامج الطوارئ بالمنظمة، من أن العدد قد يصبح أكبر دون عمل منسق لكبح الوباء.

وقال في إفادة يوم الجمعة: "إذا لم نفعل ذلك فإن الرقم الذي تتحدثون عنه (نحو مليوني حالة وفاة) لن يكون متصورا فحسب بل للأسف سيكون مرجحا بقوة"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

ويقترب عدد وفيات الفيروس بعد تسعة أشهر من ظهوره في الصين من مليون حالة وفاة، بأنحاء العالم.

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