حماس: مواصلة الاحتلال الاستيطان تكشف أكاذيب المطبعين

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، أن مواصلة الاحتلال مشاريعه الاستيطانية تكشف أكاذيب المطبعين معه.



وقال الناطق باسم الحركة، على لسان الناطق باسمها، حازم قاسم، في تصريح وصل "دنيا الوطن": إن "مصادقة الاحتلال على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة، يعكس الأكاذيب التي روجتها الأطراف الموقعة على اتفاقيات التطبيع، فيما يتعلق بوقف مخطط الضم مقابل التطبيع".



وأضاف قاسم : "مثل هذه القرارات الإسرائيلية الاستيطانية تؤكد حجم الجريمة التي ارتكبها من وقع اتفاقيات تطبيع مع هذا الكيان الاستعماري".



وشدد على أن "هذا الإعلان يؤكد ما حذرنا منه منذ البداية، من أن اتفاقات التطبيع مع الاحتلال، ستشجعه على ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني".



وأكد قاسم أن التطبيع العربي "شجع الاحتلال على الاستمرار بالاستيطان بالأراضي الفلسطينية".



وكشفت (القناة السابعة) الإسرائيلية، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أوعز بالتصديق على بناء 5000 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية.