صور.. المطاعم بغزة تتضامن وتعلن استعدادها لإنتاج الوجبات تحت العلامة التجارية "التايلندي"

أعلنت المطاعم الفلسطينية في قطاع غزة، عن تضامنها الكامل مع ادارة مطعم التايلندي، مؤكدةً بأن ما جرى من اصابة أحد العامليين فيه بفيروس (كورونا)، حدثا طبيعياً، جرى تسجيله في كبرى المطاعم في العالم.



ونشرت غالبية المطاعم العاملة في قطاع غزة عبر صفحاتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، رسائل وصور تعبر عن تضامنها الكامل مع إدارة المطعم وعماله، استجابة لمبادرة أطلقتها هيئة المطاعم والفنادق السياحية بغزة.



وأكدت إدارات المطاعم في تغريداتها عبر (فيسبوك)، بأن القطاع السياحي والمطاعم في غزة موحدين على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة في ظل مواجهة (كورونا).



وعبرت المطاعم المتضامنة في سياق تقديم الدعم لـ "التايلندي"، عن استعدادها لفتح ابواب صالاتها وخدماتها لإنتاج وجبات غذائية تحت العلامة التجارية "التايلندي".



ويعد مطعم التايلندي من أكبر المطاعم التي تعمل على إنتاج وجبات الغذاء وتزويدها للمواطنين والمصابين في مراكز الحجر الصحي بقطاع غزة.



وشدد أصحاب المطاعم بغزة، على تماسك القطاع السياحي ومؤسساته، لتخطي هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.



وأكدت ايمان عواد نائب رئيس هيئة المطاعم والفنادق السياحية بغزة، على أن مبادرة التضامن مع مطعم التايلندي، هي جزء من مسؤوليات الهيئة إتجاه أعضائها، موضحةً بأن الاستجابة لهذه المبادرة من قبل الأعضاء ينم عن قوة ومتانة هذا القطاع الحيوي والمهم على الصعيد الاقتصادي في فلسطين.



وأكدت بأن مجلس إدارة الهيئة لن يتخلى عن مسؤولياته إتجاه دعم وإسناد أي مطعم أو فندق أو صالة أفراح أو منتجع سياحي يمكن أن يتعرض لأي نوع من الأزمات التي نعيشها في غزة.



وشكرت عواد كل المطاعم والمنتجعات السياحية التي شاركت هذه الحملة لدعم وإسناد أكبر المطاعم العاملة في قطاع غزة، في ظل ما تعيشه غزة من مواجهة مع تفشي فيروس (كورونا).



















وأكدت ايمان عواد نائب رئيس هيئة المطاعم والفنادق السياحية بغزة، على أن مبادرة التضامن مع مطعم التايلندي، هي جزء من مسؤوليات الهيئة إتجاه أعضائها، موضحةً بأن الاستجابة لهذه المبادرة من قبل الأعضاء ينم عن قوة ومتانة هذا القطاع الحيوي والمهم على الصعيد الاقتصادي في فلسطين.وأكدت بأن مجلس إدارة الهيئة لن يتخلى عن مسؤولياته إتجاه دعم وإسناد أي مطعم أو فندق أو صالة أفراح أو منتجع سياحي يمكن أن يتعرض لأي نوع من الأزمات التي نعيشها في غزة.وشكرت عواد كل المطاعم والمنتجعات السياحية التي شاركت هذه الحملة لدعم وإسناد أكبر المطاعم العاملة في قطاع غزة، في ظل ما تعيشه غزة من مواجهة مع تفشي فيروس (كورونا).

رام الله - دنيا الوطن