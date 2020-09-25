إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل





وأضافت: أن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح المنازل القرية من باب الزاوية.





رام الله - دنيا الوطنأصيب، اليوم الجمعة، عدد من المواطنين بالاختناق، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في منطقة باب الزاوية، وسط مدينة الخليل.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق عولجوا ميدانيا.