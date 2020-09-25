"الاقتصاد" بغزة: تحرير 36 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار





وقالت "الاقتصاد" في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه تم تحرير 36 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار، وتنفيذ 17 جولة ميدانية للمحلات التجارية.





وأضافت: أنه تم تحرير 15 محضر إتلاف لمواد غذائية ولحوم وأجبان وألبان ومشروبات ودقيق فاسد ومنتهي الصلاحية، فيما قامت مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بإجراء ثماني جولات ميدانية على محال بيع الذهب والمجوهرات في محافظة غزة والتأكيد عليهم بالالتزام بالإجراءات السلامة.



وقالت وزارة الاقتصاد: إنه تم تحرير عدة محاضر لعدد من بائعي الخضروات لرفعهم الأسعار، فيما تركزت جولات طواقمنا على المخابز التأكد من نظافتها والتزامها بالسلامة.





وتابعت الاقتصاد: أن "طواقمنا ما زالت تتعامل مع كافة البلاغات الواردة على أرقامنا".

غزة - دنيا الوطننظمت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد بغزة، 213 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق.