جرافات الاحتلال تقتلع أشجار زيتون في بلدة عزون شرق قلقيلية

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أقدمت جرافات الاحتلال ظهر اليوم الجمعة، على اقتلاع العديد من أشجار الزيتون في بلدة عزون إلى الشرق من مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.



وأفادت مصادر محلية، بأن جرافة عسكرية تابعه للاحتلال اقتلعت عدداً من أشجار الزيتون بمحيط أحد الأبراج العسكرية قرب البلدة، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).