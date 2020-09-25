عريقات: المطلوب دعم ومساندة الحوار الإيجابي والبنّاء من أجل الوصول للانتخابات العامة

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رام الله - دنيا الوطن

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن المطلوب الآن هو دعم ومساندة الحوار الإيجابي والبناء، من أجل الوصول إلى الانتخابات العامة الفلسطينية الحرة والنزيهة، بمراقبة دولية.



وأكد خلال لقائه قناصل وسفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي، في مدينة أريحا، اليوم الجمعة، أن الانتخابات ستجري في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وفي قطاع غزة.



وأطلع عريقات ضيوفه على آخر المستجدات خاصة المتعلقة بالحوار الفلسطيني الداخلي، مؤكدا أن الديمقراطية قادرة على دحر الاحتلال والطغيان، وتجسيد استقلال دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.