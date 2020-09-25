الأردن: ثلاث وفيات و620 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

سجل الأردن اليوم الجمعة، ثلاث وفيات، و620 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.





ومن بين الإصابات، 610 محلية، ما يرفع عدد الإصابات بالفيروس، منذ بدء تفشيه في آذار/مارس الماضي، في المملكة إلى 7211، وفق ما أفادت وزارة الصحة.



وتوزعت الإصابات، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، على النحو التالي: عمّان (306)، والبلقاء (146)، الزرقاء (91)، الكرك (24)، المفرق (16)، معان (9)، إربد (8)، الرمثا (2)، عجلون (3)، مأدبا (2)، الطفيلة (2)، جرش (1)، و10 حالات بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر، فيما سجلت 98 حالة تعافٍ جديدة.



رام الله - دنيا الوطن