شاهد: بحرية الاحتلال تجري تجربة ناجحة لمنظومة صواريخ "بحر بحر"



















رام الله - دنيا الوطنأجرى سلاح البحرية الإسرائيلي، بالتعاون مع هيئة تطوير الوسائل القتالية في وزارة الجيش، اليوم الجمعة، تجربة ناجحة لمنظومة صواريخ "بحر بحر"، تم تطويرها في الصناعات الجوية.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أن هذه المنظومة ستضمن تفوق للجيش في المجال البحري، وفق تعبيره.