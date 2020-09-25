قوات الاحتلال تستولي على شاحنة و"باجر" جنوب الخليل
رام الله - دنيا الوطن
استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على شاحنة ثقيلة و "باجر" في مسافر يطا، جنوب محافظة الخليل.
وأفاد منسق لجنة الحماية والصمود في مسافر يطا جنوب الخليل فؤاد العمور، بأن قوات الاحتلال استولت على شاحنة ثقيلة و"باجر" تعودان للمواطنين: إسماعيل بحيص، وإبراهيم العدرة، خلال عملهما في استصلاح أراضهما في الجهة الشرقية من مسافر يطا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على شاحنة ثقيلة و "باجر" في مسافر يطا، جنوب محافظة الخليل.
وأفاد منسق لجنة الحماية والصمود في مسافر يطا جنوب الخليل فؤاد العمور، بأن قوات الاحتلال استولت على شاحنة ثقيلة و"باجر" تعودان للمواطنين: إسماعيل بحيص، وإبراهيم العدرة، خلال عملهما في استصلاح أراضهما في الجهة الشرقية من مسافر يطا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
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