قوات الاحتلال تستولي على شاحنة و"باجر" جنوب الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على شاحنة ثقيلة و "باجر" في مسافر يطا، جنوب محافظة الخليل.



وأفاد منسق لجنة الحماية والصمود في مسافر يطا جنوب الخليل فؤاد العمور، بأن قوات الاحتلال استولت على شاحنة ثقيلة و"باجر" تعودان للمواطنين: إسماعيل بحيص، وإبراهيم العدرة، خلال عملهما في استصلاح أراضهما في الجهة الشرقية من مسافر يطا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).