القدس: مواطن يسلم ابنه للشرطة لتعاطيه مواداً مخدرة بضواحي المدينة





وضبطت الشرطة في ملابسه كمية من مادة رمادية اللون يشتبه أن تكون مادة "الهيروين" المخدرة بلغ وزنها 6.6 غم ومادة خضراء اللون، يشتبه أن تكون مادة القنب الهندي المصنع بلغ وزنها 19.7 غم كذلك عقاقير طبية مخدرة من نوع "كلونكس" بدون وصفة من الطبيب.



وأكدت بأن الشرطة أوقفت المشتبه به تمهيداً لإحالته والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.



من جانبه أشاد مدير شرطة ضواحي القدس بأهمية هذه الخطوة والتي تدل على الثقة المتبادلة والشراكة الامنية والحرص على حياة وسلامة شبابنا من مخاطر آفة المخدرات، مؤكداً على مواصلة الجهود للحد انتشارها وتقديم كل من يتعامل بها للعدالة.



رام الله - دنيا الوطناستلمت الشرطة اليوم شخصاً، أحضره والده في حالة تعاطٍ لمواد يشتبه أن تكون مخدرة، وبحوزته مادتين، يشتبه أن تكون مخدرة من نوع "الهيروين" و"القنب الهندي" في ضواحي القدس المحتلة.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن مواطناً من سكان ضواحي القدس أحضر إلى شرطة مكافحة المخدرات ابنه، وهو في حالة تعاطٍ لمواد يشتبه أن تكون مخدرة.