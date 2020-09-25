"العمل النسائي" ينظم حملة توعوية وتوزيع أدوات الوقاية من (كورونا) بالزيتون









رام الله - دنيا الوطننظم اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني بمحافظة شرق غزة حملة توعوية للوقاية من فيروس (كورونا)، استهدفت المواطنين في القرية البدوية بحي الزيتون شرقي مدينة غزة وشملت توزيع أدوات ووسائل الوقاية من (كورونا).وشارك بالحملة التوعوية صف واسع من كادرات الاتحاد النسائي إلى جانب مسؤولة المنطقة القطاعية بالمنظمة النسائية سميرة الدحدوح ومسؤولة القرية البدوية في المنظمة هيام الملالحة.وأوضحت الدحدوح أن هذه الحملة وسواها من الحملات التوعوية تهدف لرفع نسبة الوعي في صفوف سكان المنطقة المستهدفة للحد من تفشي فيروس (كورونا) وخصوصاً في المناطق والأحياء الشعبية.وأكدت الدحدوح أهمية توفير مقومات الصمود للفئات المتضررة من العمال والنساء والشباب وخاصة من عمال المياومة، وبما يضمن عدالة التوزيع.والجدير ذكره، أن اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني، الإطار النسائي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.