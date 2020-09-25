الشرطة والأجهزة الأمنية تفرق تسع حفلات زفاف وتقبض على مطرب بالخليل



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه واستمراراً للجهود التي تبذلها الشرطة والأجهزة الأمنية في متابعة حالة الطوارئ ومنع التجمعات للحد من انتشار فيروس (كورونا) في محافظة الخليل، فقد تم خلال الساعات الماضية تفريق تسع حفلات زفاف في عدة مناطق من المحافظة وقبضت على احد المطربين.



وأضافت بأن تنظيم هذه الحفلات قد تم بشكل يخالف قرارات مجلس الوزراء وقرار محافظ الخليل، ودعت كافة المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية ومنع التجمعات، مؤكدة على مواصلة الجهود حفاظا على حياة وسلامة المواطنين.

فرقت الشرطة والأجهزة الأمنية تسع حفلات زفاف في عدة مناطق في محافظة الخليل، وألقت القبض على أحد المطربين.