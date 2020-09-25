"الصحة" بغزة تصدر إعلاناً عاجلاً بخصوص فحص (كورونا) لكشف "التنسيقات المصرية"

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غزة - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الجمعة، إعلاناً عاجلاً، بخصوص كشف "التنسيقات المصرية" للمسافرين عبر معبر رفح يوم الأحد 27 أيلول/سبتمبر.



وقالت في الإعلان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن على كل مسافر التوجّه لإجراء فحص فيروس (كورونا)، لدى نفس المراكز الطبية المخصصة، والتي أعلنت عنها في وزارة الصحة في المحافظات اليوم، من الساعة 6:00 حتى 7:00 مساء.



وكشفت وزارة الداخلية بغزة، مساء اليوم الجمعة، أسماء مسافري "التنسيقات المصرية" عبر معبر رفح يوم بعد غدٍ الأحد.



وأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: عن وصول كشف "التنسيقات المصرية" من قبل الجانب المصري، والمقرر مغادرتهم عبر معبر رفح بعد غدٍ الأحد 27 أيلول/سبتمبر 2020، والذين عليهم إجراء الفحص الطبي الخاص بفيروس (كورونا) اليوم الجمعة، وفق الملاحظات الآتية:



على كل مسافر التوجّه لإجراء الفحص لدى نفس المراكز الطبية التي أعلنت عنها وزارة الصحة في المحافظة التي يتبع لها، وذلك اليوم الجمعة من الساعة 6:00 حتى 7:00 مساء.



وأكدت هيئة المعابر والحدود، أنه من يتغيب عن إجراء الفحص الطبي يفقد حقه في السفر.