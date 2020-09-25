قلقيلية: ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

أعلنت محافظة قلقيلية، مساء اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا لهذا اليوم بلغ ست إصابات.





جاء ذلك بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة، موزعة في مدينة قلقيلية، بواقع إصابة واحدة، و"فرعتا" إصابة واحدة، و"باقة الحطب" إصابة واحدة.



ووصل مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 25/9/2020 هي 415 إصابة نشطة،وقالت إن عدد الإصابات 1520، وعدد الوفيات 17، وعدد حالات التعافي 1088.



رام الله - دنيا الوطن